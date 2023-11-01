Реклама
Новости

В Steam выйдет еще одна игра о древних русах и их битве с ящерами

Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

Инди-студия Honor Games выпустит RPG с элементами выживания «Древние русы». Страничка тайтла появилась в Steam.

Разработчики описывают «Древних русов» как игру-пародию, основанную на альтернативной истории древних славян, в частности рассказывающую об их войне против ящеров. Игрокам обещают открытый мир, оружие ближнего и дальнего боя, прокачку характеристик, систему крафта и мультиплеер.

Помимо исследования и сражений в игре можно будет разводить скот, выращивать овощи на огороде, строить дома и заниматься алхимией.

Среди прошлых проектов Honor Games — хорроры на выживание Eternal Evil и Survival & Horror: Hangman’s Rope. У первого 405 рецензий в Steam, у второго 25. Отзывы об обеих играх в основном положительные.

На Patreon в описании проекта Eternal Evil отмечается, что игру в одиночку разрабатывал Владимир — русский по национальности, который родился и вырос в Казахстане. Перед созданием игры он работал 3D-художником.

«Древние русы» не первая игра, повествующая о вымышленной борьбе древних славян с внеземными рептилиями. В сентябре вышли «Русы против ящеров», которые стали неожиданным хитом: в российском Steam игра поднималась на восьмую строчку по объему выручки от продаж.

Подробности по теме
Славянский зажим яйцами: мы поговорили с автором неожиданного хита «Русы против ящеров»
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»