В Steam выйдет еще одна игра о древних русах и их битве с ящерами

Инди-студия Honor Games выпустит RPG с элементами выживания «Древние русы». Страничка тайтла появилась в Steam.
Разработчики описывают «Древних русов» как игру-пародию, основанную на альтернативной истории древних славян, в частности рассказывающую об их войне против ящеров. Игрокам обещают открытый мир, оружие ближнего и дальнего боя, прокачку характеристик, систему крафта и мультиплеер.
Помимо исследования и сражений в игре можно будет разводить скот, выращивать овощи на огороде, строить дома и заниматься алхимией.
Среди прошлых проектов Honor Games — хорроры на выживание Eternal Evil и Survival & Horror: Hangman’s Rope. У первого 405 рецензий в Steam, у второго 25. Отзывы об обеих играх в основном положительные.
На Patreon в описании проекта Eternal Evil отмечается, что игру в одиночку разрабатывал Владимир — русский по национальности, который родился и вырос в Казахстане. Перед созданием игры он работал 3D-художником.
«Древние русы» не первая игра, повествующая о вымышленной борьбе древних славян с внеземными рептилиями. В сентябре вышли «Русы против ящеров», которые стали неожиданным хитом: в российском Steam игра поднималась на восьмую строчку по объему выручки от продаж.