Боливия стала первой страной мира, разорвавшей отношения с Израилем из‑за войны с ХАМАС

Власти Боливии приняли решения разорвать дипломатические отношения с Израилем в свете борьбы страны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил The Guardian.
Боливийское правительство таким образом отреагировало на информацию о предполагаемых военных преступлениях и нарушениях прав человека со стороны израильской армии, которые якобы произошли за последние недели в секторе Газа.
«Мы требуем прекращения нападений на сектор Газа, которые в настоящему времени унесли тысячи жизней мирных жителей и привели к насильственному перемещению палестинцев», — заявила представитель администрации президента Боливии, министр Мария Нела Прада.
Замминистра иностранных дел Фредди Мамани Мачака добавил, что решение о разрыве отношений представляет собой «отрицание и осуждение агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля в секторе Газа и его угрозы международному миру и безопасности».
Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес прихвал свою страну разорвать отношения с Израилем из‑за «ужасающей ситуации, в которой оказался палестинский народ». Моралес потребовал признать Израиль «террористическим государством» и осудить премьер-министра Биньямина Нетаньяху за геноцид и военные преступления.
Боливия прежде уже разрывала отношения с Израилем. Это произошло в 2009 году в связи с вторжением израильтян в сектор Газа. Связи между странами были восстановлены только в 2020 году.