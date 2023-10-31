Apple показала, как сняла презентацию с помощью одного лишь iPhone 15. И еще дорогого оборудования

The Verge пишет, что для качественного изображения одного только iPhone все еще недостаточно — это подтвердили в самой Apple, публикуя закулисные кадры. Судя по фото и видео, организаторы Scary Fast использовали квадрокоптеры, штативы, тележки, профессиональное освещение и дополнительные записывающие устройства.