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Apple показала, как сняла презентацию с помощью одного лишь iPhone 15. И еще дорогого оборудования

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:45

Мероприятие Apple Scary Fast, организованное накануне, было заснято на iPhone 15 Pro Max. Компания показала, как это удалось с помощью одного только смартфона и дорогого профессионального оборудования.

The Verge пишет, что для качественного изображения одного только iPhone все еще недостаточно — это подтвердили в самой Apple, публикуя закулисные кадры. Судя по фото и видео, организаторы Scary Fast использовали квадрокоптеры, штативы, тележки, профессиональное освещение и дополнительные записывающие устройства.

Оборудование, показанное в видео, используется в крупномасштабных съемках, хотя смысл роликов «Снято на iPhone» в том, что любой может сделать это, если только купит новейшую модель.

Недавно Оливия Родриго выпустила клип «Get Him Back!», снятый на iPhone 15 Pro. Ее видео снималось проще, но тоже с профессиональными инструментами.

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