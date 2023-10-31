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Владелица сервиса аренды жилья в Махачкале не хочет работать с евреями, чтобы «угомонить население»

Максим Саблин
Сегодня в 20:01

Совладелицу дагестанской фирмы по посуточной аренде жилья обвинили в антисемитизме за отказ сдавать квартиры евреям. В интервью «Осторожно, новости» она объяснила, что этим шагом хотела успокоить население республики.

33-летняя Лейла вместе с мужем сдает 47 объектов жилья в Махачкале. На фоне антисемитских беспорядков в республике по неназванной причине её компанию обвинили в том, что она принимает беженцев из Израиля. Женщине стали угрожать по телефону, какие‑то люди даже приходили в офис.

После этого домовладелица записала видео, в котором пообещала, что в её квартиры не заселится «ни один еврей, приехавший из Израиля».

«Мы не заселяем евреев. У меня 47 объектов в городе. И за всеми я следила тщательно, а теперь буду еще более тщательно следить. Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. И даже если нас надурят, я посмотрю камеры и вычислю это, то я выселю его. Обязательно, поверьте мне. Прекратите, пожалуйста, нас проверять в Авито, спрашивать сдаем ли мы квартиры евреям. Нет, не сдаем. Мы за народ Палестины», — говорит Лейла на видео.

Ролик Лейлы разошелся в соцсетях, зрители аккаунта компании в инстаграме* обвинили женщину в «нацистской риторике». Теперь эта страница удалена.

Общаясь с журналистом телеграм-канала, домовладелица сказала, что жители Дагестана начали устраивать «проверки» и травить сотрудников, звонить и представляться евреями, которые хотят снять квартиру. Чтобы их успокоить, она записала обращение и сказала, что не будет предоставлять им жилье.

«Позже ролик постили и говорили: вот все нормально, не заселяют. Если бы я молчала, эти проверки продолжались бы до бесконечности», — говорит Лейла.

«У меня имущество не только мое, но и в доверительном управлении. И я должна успокоить людей. У нас люди горячие. Адрес моих квартир легко узнать, они во всеобщем доступе. Если бы где‑то хоть намеком сказала бы в пользу людей, которые к нам приземляться из Израиля, наверное сейчас у меня не было бы ни одной квартиры. <…> Я даже потом в статусе написала, что моя преподаватель была еврейкой, я абсолютно нормально отношусь к евреям, но сейчас вам сюда лететь не стоит», — рассказывает она.

Теперь женщина говорит, что получает оскорбления и упреки в антисемитизме.

«Я успокоила местное население, но взбудоражила Израиль. Звонят, начинают проклинать всю мою семью. Они даже не удосужились прочитать описание к ролику. <…> Я нацистской оказалась, потому что я не заселяю людей приезжих с Израиля, чтобы только угомонить свое население», — рассказала Лейла.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса из израильского Тель-Авива. Предположительно, протестующие пытались помешать приземлению самолета.

Владимир Путин заявил, что антисемитские акции и связанные с ними беспорядки в Дагестане инспирированы при участии агентуры западных спецслужб с территории Украины. По его мнению, власти Украины и «их хозяева за океаном» пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в России.

*\ Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена

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