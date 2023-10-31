Владелица сервиса аренды жилья в Махачкале не хочет работать с евреями, чтобы «угомонить население»

«У меня имущество не только мое, но и в доверительном управлении. И я должна успокоить людей. У нас люди горячие. Адрес моих квартир легко узнать, они во всеобщем доступе. Если бы где‑то хоть намеком сказала бы в пользу людей, которые к нам приземляться из Израиля, наверное сейчас у меня не было бы ни одной квартиры. <…> Я даже потом в статусе написала, что моя преподаватель была еврейкой, я абсолютно нормально отношусь к евреям, но сейчас вам сюда лететь не стоит», — рассказывает она.