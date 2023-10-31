Власти Японии намерены бороться с сильным туристическим потоком

Власти Японии составили планы по борьбе с чрезмерным туризмом, сообщает The Japan Times. В 2022 году страну посетили более 3,8 млн иностранных граждан.
Минтуризма собирается перенаправлять туристов из городов в сельскую местность. Ведомство хочет увеличить парк автобусов и такси, последние из последних сил стараются удовлетворить спрос в городах. Специально для туристов предлагается организовать прямые автобусные маршруты до популярных туристических направлений от крупных станций. Еще одно предложение — изменить цены на проезд в зависимости от времени, чтобы стимулировать поездки в непиковые часы.
Перенаправлять туристов министерство предлагает, например, в национальный парк Исэ-Сима, в котором расположен один из самых известных храмовых комплексов страны. По мнению чиновников, такие меры помогут рассредоточить путешественников.
В муниципалитетах ведомство планирует оказывать поддержку в продвижении разных видов времяпрепровождения — походы в нетронутые природные зоны или ночевки в исторических деревнях.