Власти Японии намерены бороться с сильным туристическим потоком

Минтуризма собирается перенаправлять туристов из городов в сельскую местность. Ведомство хочет увеличить парк автобусов и такси, последние из последних сил стараются удовлетворить спрос в городах. Специально для туристов предлагается организовать прямые автобусные маршруты до популярных туристических направлений от крупных станций. Еще одно предложение — изменить цены на проезд в зависимости от времени, чтобы стимулировать поездки в непиковые часы.