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Власти Японии намерены бороться с сильным туристическим потоком

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Власти Японии составили планы по борьбе с чрезмерным туризмом, сообщает The Japan Times. В 2022 году страну посетили более 3,8 млн иностранных граждан.

Минтуризма собирается перенаправлять туристов из городов в сельскую местность. Ведомство хочет увеличить парк автобусов и такси, последние из последних сил стараются удовлетворить спрос в городах. Специально для туристов предлагается организовать прямые автобусные маршруты до популярных туристических направлений от крупных станций. Еще одно предложение — изменить цены на проезд в зависимости от времени, чтобы стимулировать поездки в непиковые часы.

Перенаправлять туристов министерство предлагает, например, в национальный парк Исэ-Сима, в котором расположен один из самых известных храмовых комплексов страны. По мнению чиновников, такие меры помогут рассредоточить путешественников.

В муниципалитетах ведомство планирует оказывать поддержку в продвижении разных видов времяпрепровождения — походы в нетронутые природные зоны или ночевки в исторических деревнях.

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