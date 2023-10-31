Московский священник назвал аборт большим грехом, чем изнасилование

«У всех детей должна быть поддержка, в том числе и у детей, родившихся в неполных семьях по каким‑либо причинам. Церковь поддерживает всякого нуждающегося всеми доступными средствами, материально тоже. Церковная благотворительность касается тех, кто оказался в больницах, госпиталях, чья жизнь разрушена. И детям, рожденным в результате изнасилования, Церковь тоже способна помочь, если они будут нуждаться в этом», — сказал священнослужитель.