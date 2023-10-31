Московский священник назвал аборт большим грехом, чем изнасилование

Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе, заявил, что аборт — больший грех, чем изнасилование. Об этом он сказал в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
Священнослужитель назвал прерывание беременности «узаконенным убийством» и «величайшим преступлением». По мнению Ильяшенко, аборт недопустим, даже если девушка подверглась изнасилованию.
«Независимо от того, как зародилась жизнь, отбирать ее нельзя. Все меры, которые направлены на то, чтобы преодолеть возможность убийства, нужны и верны. У общества, которое совершает убийства и согласно с этим, будущего нет», — подчеркнул иерей.
Он отметил, что оправдания изнасилованию со стороны мужчины нет, но аборт представляется священнику еще большим грехом. Ильяшенко также заявил, что женщине в воспитании ребенка готовы помочь государство и Церковь.
«У всех детей должна быть поддержка, в том числе и у детей, родившихся в неполных семьях по каким‑либо причинам. Церковь поддерживает всякого нуждающегося всеми доступными средствами, материально тоже. Церковная благотворительность касается тех, кто оказался в больницах, госпиталях, чья жизнь разрушена. И детям, рожденным в результате изнасилования, Церковь тоже способна помочь, если они будут нуждаться в этом», — сказал священнослужитель.
Ильяшенко высказал свое мнение об абортах в свете обсуждения правил прерывания беременности в Госдуме. Депутаты обсуждают инициативу о сокращении возможного срока аборта с 22 до 12 недель для женщин, подвергшихся изнасилованию.