Плавалагуна и «Клуб 27»: в Москве пройдет фестиваль Temple of Ghost, посвященный Хэллоуину

Событие развернется на четырех тематических сценах: Ghost, Afterhalloween, Meduza и Chillrave. Первую установят в огромной комнате с 12-метровым потолком и устрашающими декорациями. На ней выступят участники Private Persons — Any Act и Unit Boy, а также Errortica и Raw Takes (резиденты System 108). Также в лайнапе: Reptiloid, Mashkov и «Лауд».