Плавалагуна и «Клуб 27»: в Москве пройдет фестиваль Temple of Ghost, посвященный Хэллоуину

3 ноября в двух исторических особняках на набережной Москвы-реки пройдет фестиваль Temple of Ghost, посвященный Хэллоуину. Мероприятие будет разделено на два сюжетных акта, а между ними запланирован 30-минутный антракт с выступлением Kai Angel.
Событие развернется на четырех тематических сценах: Ghost, Afterhalloween, Meduza и Chillrave. Первую установят в огромной комнате с 12-метровым потолком и устрашающими декорациями. На ней выступят участники Private Persons — Any Act и Unit Boy, а также Errortica и Raw Takes (резиденты System 108). Также в лайнапе: Reptiloid, Mashkov и «Лауд».
На сцене Afterhalloween установят Плавалагуну, знаменитостей из «Клуба 27» и некий «симфонический оркестр пришельцев». В этой обстановке выступят секретные музыкальные гости из Стамбула, а также диджеи Agraba и Betelgeize.
Meduza соберет «мастеров вибрирующего кика» Vid, Hostox и Direkt, а также москвичей Lega и Nechkin. А на четвертой, последней сцене Chillrave выступят резиденты лейбла Leveldva и секретный музыкальный гость из Европы.
Помимо пугающих декораций, установленных под арт-дирекшеном Саши Сахарной, в создании иммерсивного перформанса будут участвовать 18 актеров.