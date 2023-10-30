После антисемитских беспорядков в Дагестане задержаны около 60 человек

Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица. Двое находятся в тяжелом состоянии. Телеграм-канал «Что там у дагестанцеV?» со ссылкой на гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта заявил, что один из правоохранителей умер, однако в МВД республики не подтвердили эту информацию.