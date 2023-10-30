После антисемитских беспорядков в Дагестане задержаны около 60 человек

Примерно 60 человек задержаны после антиеврейских акций в Дагестане, которые переросли в беспорядки. Об этом пишет RTVI со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
По его словам, среди подозреваемых в организации беспорядков — администратор телеграм-канала «Утро Дагестана». О связи с телеграм-каналом в прошлом году заявлял экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*, в самом телеграм-канале утверждается, что проект никак не связан с экс-парламентарием.
29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа местных жителей, которая ожидала прибытия рейса авиакомпании Red Wings из израильского Тель-Авива. Некоторые активисты пришли с плакатами вроде «Детоубийцам нет места в Дагестане» и флагами Палестины.
После того, как самолет совершил посадку, активисты выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили судно «в поисках евреев». На место прибыла полиция, а затем и спецназ, начались столкновения разъяренной толпы с органами правопорядка.
Минздрав Дагестана сообщил, что из‑за столкновений пострадали 20 человек — как полицейские, так и гражданские лица. Двое находятся в тяжелом состоянии. Телеграм-канал «Что там у дагестанцеV?» со ссылкой на гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта заявил, что один из правоохранителей умер, однако в МВД республики не подтвердили эту информацию.
*Илья Пономарев внесен Минюстом в список иностранных агентов.