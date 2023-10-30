Мужчина в латексном костюме уже пять лет пугает жителей британских деревень

Жители британских деревень возле Бристоля жалуются, что их уже пять лет пугает человек в латексном костюме. Об этом сообщает The Guardian.
Первые сообщения о таинственном незнакомце поступили в полицию в ноябре 2018 года. А следующим летом он попал в новостные заголовки, когда женщина сфотографировала его на улице. По словам очевидицы, человек в черном латексе убежал, когда она закричала.
В октябре 2022-го мужчина вновь привлек внимание СМИ. В этот раз его заметил подросток, которые заявил, что незнакомец «плюхнулся» на землю и начал говорить на «языке демонов».
По словам председателя местного приходского совета, мужчина вызывает у людей смешанные чувства. «Люди беспокоятся, что могут встретить его поздно ночью. Но есть также сочувствие к нему, поскольку у человека могут быть проблемы», — отмети председатель.
В итоге полиция арестовала Джошуа Ханта из фермерской семьи после того, как он выбежал на дорогу в латексном костюме. Однако он не признал участие в прошлых эпизодах.
Суд обязал Ханта не носить черную обтягивающую одежду и маски по ночам в общественных местах. Также ему официально запретили «ползать, извиваться или корчиться на земле».