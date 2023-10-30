В Краснодаре футболист нокаутировал арбитра, который показал ему желтую карточку

В Краснодаре футболист отправил в нокаут судью, который показал ему желтую карточку, сообщают «Известия».
Инцидент произошел во время матча между «Изумрудом» и «Тлюстенхаблем» любительской лиги Краснодара AFL. Арбитр остановил игру свистком, после того как один из игроков упал от боли из‑за столкновения с другим.
Судья показал спортсмену желтую карточку, на что тот отреагировал ударом рефери в лицо.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Несмотря на то что команда драчуна вела в счете 1:0, ей засчитали техническое поражение. Судья обратился в полицию, сейчас проводится проверка.