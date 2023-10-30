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В Краснодаре футболист нокаутировал арбитра, который показал ему желтую карточку

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

В Краснодаре футболист отправил в нокаут судью, который показал ему желтую карточку, сообщают «Известия».

Инцидент произошел во время матча между «Изумрудом» и «Тлюстенхаблем» любительской лиги Краснодара AFL. Арбитр остановил игру свистком, после того как один из игроков упал от боли из‑за столкновения с другим.

Судья показал спортсмену желтую карточку, на что тот отреагировал ударом рефери в лицо.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Несмотря на то что команда драчуна вела в счете 1:0, ей засчитали техническое поражение. Судья обратился в полицию, сейчас проводится проверка.

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