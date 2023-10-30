В Петербурге неизвестные похитили бизнесмена и пытались украсть 50 млн рублей (но перепутали сейф)

Петербургский бизнесмен Анатолий оказался со связанными руками в некой промзоне, где неизвестные стали требовать от него 500 млн рублей. Но у них ничего не вышло, пишет телеграм-канал Mash.
«Бандиты в духе 90-х», как их называет Mash, похитили Анатолия, когда тот шел к своему автомобилю. Они надели балаклавы, начали кричать, что являются сотрудниками ФСБ, и посадили мужчину в фургон Ford Transit.
Бизнесмену замотали руки и ноги скотчем, а пальцы зажали плоскогубцами. Сперва за сохранение его жизни бандиты потребовали 500 млн рублей, но Анатолий признался, что дома у него есть всего 50 млн.
Пока он был в промзоне, неизвестные вместе с его документами и ключами от квартиры отправились за добычей. Жертва назвала им код от снятия сигнализации и сейфа, но те не стали утруждаться заранее и просто забрали металлический ящик.
Анатолий остался в фургоне, но сумел освободить руки и вызвать полицию. Уже дома он обнаружил, что 50 млн рублей лежали в другом ящике. Теперь загадочных и не очень удачливых похитителей ищет полиция по уголовному делу о разбое.