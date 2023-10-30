Трое россиян, бежавших от мобилизации в Корею, более года живут в аэропорту Инчхон

Трое граждан России, подлежащих призыву и бежавших от мобилизации, более года не могут получить убежище в Южной Корее и проживают в аэропорту Инчхон недалеко от Сеула. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Россияне прилетели в Корею в октябре прошлого года, чтобы избежать призыва на военную операцию на территории Украины. По приземлении они подали прошение об убежище, но корейский Минюст отклонил его. В министерстве заявили, что уклонение от воинской службы не основание для получения статуса беженца.
Россияне подали иск об аннулировании решения Минюста, и в феврале окружной суд Инчхона вынес вердикт в пользу двух из них. Однако министерство обратилось в суд более высокой инстанции, в результате граждане РФ продолжили жить в терминале аэропорта.
Национальная комиссия по правам человека Кореи рекомендовала администрации аэропорта улучшить условия для россиян. Управление попросило гарантировать для них регулярное питание, физические упражнения и медицинскую помощь. Кроме того, для граждан РФ призвали организовать отдельный зал ожидания за пределами аэропорта.
В комиссии по правам человека отметили, что длительное пребывание в аэропорту может противоречить человеческому достоинству и ценностям, которые гарантируются Конституцией Южной Кореи.