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Трое россиян, бежавших от мобилизации в Корею, более года живут в аэропорту Инчхон

Семён Гудошников
Сегодня в 12:10

Трое граждан России, подлежащих призыву и бежавших от мобилизации, более года не могут получить убежище в Южной Корее и проживают в аэропорту Инчхон недалеко от Сеула. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Россияне прилетели в Корею в октябре прошлого года, чтобы избежать призыва на военную операцию на территории Украины. По приземлении они подали прошение об убежище, но корейский Минюст отклонил его. В министерстве заявили, что уклонение от воинской службы не основание для получения статуса беженца.

Россияне подали иск об аннулировании решения Минюста, и в феврале окружной суд Инчхона вынес вердикт в пользу двух из них. Однако министерство обратилось в суд более высокой инстанции, в результате граждане РФ продолжили жить в терминале аэропорта.

Национальная комиссия по правам человека Кореи рекомендовала администрации аэропорта улучшить условия для россиян. Управление попросило гарантировать для них регулярное питание, физические упражнения и медицинскую помощь. Кроме того, для граждан РФ призвали организовать отдельный зал ожидания за пределами аэропорта.

В комиссии по правам человека отметили, что длительное пребывание в аэропорту может противоречить человеческому достоинству и ценностям, которые гарантируются Конституцией Южной Кореи.

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