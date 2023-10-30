Трое россиян, бежавших от мобилизации в Корею, более года живут в аэропорту Инчхон

Россияне прилетели в Корею в октябре прошлого года, чтобы избежать призыва на военную операцию на территории Украины. По приземлении они подали прошение об убежище, но корейский Минюст отклонил его. В министерстве заявили, что уклонение от воинской службы не основание для получения статуса беженца.