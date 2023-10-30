Команда Team Spirit вновь выиграла The International по игре Dota 2

«Путь к победе всегда был трудным и испытательным. В этом сезоне мы взяли на себя огромную ответственность и работали над каждым аспектом нашей игры. <…> Сегодня мы преодолели свой предел и достигли новой вершины наших возможностей. Мы стали чемпионами The International 12 без единого поражения. И это результат нашей работы и большой поддержки от вас, наших верных болельщиков», — говорится в победном сообщении Team Spirit.