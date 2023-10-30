Команда Team Spirit вновь выиграла The International по игре Dota 2

Российско-украинская Team Spirit во второй раз стала победителем международного киберспортивного турнира The International по видеоигре Dota 2. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
Уже двенадцатый в истории чемпионат The International проходил с 12 по 29 октября в Сиэтле. Его призовой фонд составил 3,1 млн долларов — за эти деньги боролись 20 команд.
В гранд-финале Team Spirit играла против европейской Gaimin Gladiators. Матч завершился со счетом 3:0.
«Путь к победе всегда был трудным и испытательным. В этом сезоне мы взяли на себя огромную ответственность и работали над каждым аспектом нашей игры. <…> Сегодня мы преодолели свой предел и достигли новой вершины наших возможностей. Мы стали чемпионами The International 12 без единого поражения. И это результат нашей работы и большой поддержки от вас, наших верных болельщиков», — говорится в победном сообщении Team Spirit.
Впервые Team Spirit одержала победу на The International 17 октября 2021 года. В финале российско-украинская команда обыграла китайскую PSG.LGD со счетом 3:2. За свою победу Team Spirit тогда получили рекордные 18,2 млн долларов.
После начала российской военной операции на Украине Team Spirit решила перенести офис из Москвы в Белград и остановить расширение в России. Это решение объяснили этическими и практическими причинами.