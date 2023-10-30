Мэром колумбийского города Тунха стал уроженец Саратова

Мэром города Тунха в Колумбии стал уроженец Саратова Михаил Краснов. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на колумбийский национальный реестр актов гражданского состояния.
За гражданина РФ отдали голоса 32% избирателей. В своей предвыборной программе он обещал привлечение в регион зарубежных инвестиций, а также сотрудничество с международными компаниями, в том числе с российскими.
Михаил Краснов — профессор экономики, преподает в университете. Он более десятка лет живет в Колумбии и имеет местное гражданство.
В августе уроженец Саратова смог собрать 32 тыс. подписей и зарегистрироваться кандидатом на пост главы города Тунха с населением 150 тыс. человек. Он отмечал, что Колумбия «не привыкла принимать иностранцев», но в процессе регистрации у него проблем не было.