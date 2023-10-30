Мэром колумбийского города Тунха стал уроженец Саратова

В августе уроженец Саратова смог собрать 32 тыс. подписей и зарегистрироваться кандидатом на пост главы города Тунха с населением 150 тыс. человек. Он отмечал, что Колумбия «не привыкла принимать иностранцев», но в процессе регистрации у него проблем не было.