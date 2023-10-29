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В Британии хоккеист умер после пореза шеи коньком во время матча

Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

Нападающий «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая, произошедшего во время матча Британской элитной хоккейной лиги (EIHL). Он получил порез шеи лезвием конька. Об этом сообщает Би-би-си.

Игроки двух команд столкнулись друг с другом на льду, и хоккеист «Шеффилд Стилерс» отлетел прямо на Джонсона, задев его шею коньком. Оба спортсмена упали, игру остановили на 35-й минуте.

Джонсон пытался встать на ноги, но ему не удалось сделать это самостоятельно — покинуть лед ему помогли судьи и другие игроки после того, как врачи оказали первую помощь.

«Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого была вся жизнь впереди», — говорится в заявлении «Ноттингем Пантерс».

Руководство EIHL отменило матчи по всей Великобритании, которые были запланированы на 29 октября, чтобы выразить соболезнования семье Джонсона.

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