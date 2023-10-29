В Британии хоккеист умер после пореза шеи коньком во время матча

Нападающий «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая, произошедшего во время матча Британской элитной хоккейной лиги (EIHL). Он получил порез шеи лезвием конька. Об этом сообщает Би-би-си.
Игроки двух команд столкнулись друг с другом на льду, и хоккеист «Шеффилд Стилерс» отлетел прямо на Джонсона, задев его шею коньком. Оба спортсмена упали, игру остановили на 35-й минуте.
Джонсон пытался встать на ноги, но ему не удалось сделать это самостоятельно — покинуть лед ему помогли судьи и другие игроки после того, как врачи оказали первую помощь.
«Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого была вся жизнь впереди», — говорится в заявлении «Ноттингем Пантерс».
Руководство EIHL отменило матчи по всей Великобритании, которые были запланированы на 29 октября, чтобы выразить соболезнования семье Джонсона.