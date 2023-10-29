Apple выбрала песню тувинца Альберта Кувезина для рекламы нового iPhone. И у него даже нет айфона

The Wall Street Journal обратила внимание, что в рекламе iPhone 15 играет песня тувинского певца Альберта Кувезина, и рассказала его историю.
Самая дорогая компания в мире выбрала трек для продвижения новейшего смартфона в линейке самых популярных устройств наравне с хитом поп-звезды Оливии Родриго.
Кувезин живет в деревне в горах Тывы и известен как мастер горлового пения и гитарист. Для своей рок-группы «Ят-Ха» он пишет песни уже около 30 лет. Артист обладает уникальным горловым голосом и может держать две ноты одновременно — этот эффект похож на пение дуэта, хотя музыкант делает все сам. Один из музыкальных критиков говорил, что в мире было лишь два уникальных голоса — у Лучиано Паворотти и Альберта Кувезина.
Вместе с «Ят-Ха» он съездил в несколько мировых туров, группа выступала в «Карнеги-Холле» и на фестивале в Гластонбери, а радиостанция BBC Radio 3 называла ее лучшим фолк-коллективом в начале 2000-х. У нее также есть альбом с каверами песен Joy Division, Kraftwerk, Motorhead и других западных групп.
Реклама открывается большим взрывом, далее неизвестный осколок летит сквозь космос, пробивает кольца Сатурна и метеоритом падает на Землю. В конце он оказывается куском титана, из которого вырезают корпус iPhone 15.
В ролике можно услышать песню коллектива «Karangailyg Kara Hovaa (Dyngyldai)» (переводится как «В бескрайней черной степи»). Она вышла еще в 1995 году на альбоме «Yenisei-Punk», а ее текст рассказывает о бегущей лошади и колышащихся на ветру женских волосах. Голос певца сопровождают гитары, барабаны, гонг и двуструнный тувинский инструмент игил.
Сейчас у проморолика 13 млн просмотров — примерно в восемь раз больше, чем у Оливии Родриго.
В разговоре с журналистом Кувезин предположил, что Apple привлекла его песня, потому что это звучание похоже на музыку с другого конца Вселенной. С ним соглашается профессор музыки и исследователь горлового песния Теодор Левин.
«Песня должна вызвать ощущение чего‑то потустороннего. Но вместо мира духов или шаманов мы видим титановый гаджет», — объясняет ученый.
Кувезин признался WSJ, что для него стало большой честью сотрудничество с технологическим гигантом. Ему часто приходят запросы на лицензирование музыки «Ят-Ха» через страницу на Bandcamp, но предложение от Apple его удивило. Музыкальный супервайзер компании не стал раскрывать, для чего именно ему нужна песня. Артист лишь предположил, что, может быть, ее используют для рингтона.
Оформив документы, певец стал ждать, пока не услышал о ролике от знакомых в сентябре этого года. «Лишь в этот момент я по-настоящему понял, что произошло», — говорит он.
Кувезин не стал раскрывать финансовых деталей сделки. «Это неплохие деньги для неизвестного артиста. Наверное, рок-звезды зарабатывают столько за один концерт».
С журналистом он поделился, что из техники Apple предпочитает только ноутбук Powerbook G4 из начала нулевых, а также не пользуется айфоном: «У меня Huawei. Он стоил довольно дешево».
Сейчас Кувезин надеется, что участие в ролике, который также транслируют по телевидению, поможет группе найти новых слушателей. «Не знаю, узнают ли люди название нашей группы. Главное, они узнают звук. Что тоже неплохо. Здорово, что нас услышат по всему миру. Для меня важнее то, что мы можем заниматься ей вновь. Может, в будущем получим еще больше предложений», — говорит он.