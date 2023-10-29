Apple выбрала песню тувинца Альберта Кувезина для рекламы нового iPhone. И у него даже нет айфона

Кувезин живет в деревне в горах Тывы и известен как мастер горлового пения и гитарист. Для своей рок-группы «Ят-Ха» он пишет песни уже около 30 лет. Артист обладает уникальным горловым голосом и может держать две ноты одновременно — этот эффект похож на пение дуэта, хотя музыкант делает все сам. Один из музыкальных критиков говорил, что в мире было лишь два уникальных голоса — у Лучиано Паворотти и Альберта Кувезина.