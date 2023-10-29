В Италии женщина через суд выселила из дома двух 40-летних сыновей

Как отмечает La Provincia Pavese, почти 70% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями. Для уже выросших, но пока не желающих уходить в самостоятельное плавание людей в Италии даже есть специальный термин — bamboccioni (в переводе с итальянского языка — «большие дети»).