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В Италии женщина через суд выселила из дома двух 40-летних сыновей

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

В итальянском городе Павия суд встал на сторону 75-летней женщины, которая требовала выселить из своего дома ее взрослых сыновей. Одному из них 40 лет, второму — 42 года, сообщает региональное издание La Provincia Pavese.

В своем заявлении женщина заявляла, что устала содержать сыновей. Они оба уже работали, но не помогали маме с домашними делами и игнорировали расходы по дому. Менять место жительства они тоже отказывались.

Согласно местному законодательству, после достижения 18-летнего возраста у родителей нет обязанности обеспечивать своих детей, и это происходит, как правило, добровольно. Поэтому судья согласился с женщиной и потребовал, чтобы мужчины выехали из родительского дома в течение двух месяцев.

Как отмечает La Provincia Pavese, почти 70% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями. Для уже выросших, но пока не желающих уходить в самостоятельное плавание людей в Италии даже есть специальный термин — bamboccioni (в переводе с итальянского языка — «большие дети»).

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