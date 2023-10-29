В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр. На стене написали «Смерть евреям»

В Нальчике подожгли здание строящегося Еврейского культурного центра, видео с места опубликовал телеграм-канал Mash Gor.
Сообщается, что неизвестные зажгли автомобильные шины на территории стройки, огонь перекинулся на здание. Кроме этого на фото видно, что на стене кто‑то оставил надпись «Смерть яхудам». Яхудами в арабском языке называют евреев.
Новый религиозный национально-культурный центр решили возводить на месте прежнего здания. По словам главного раввина Северного Кавказа Леви Шабаева, учреждение должно было стать самым крупным в федеральном округе.
27 октября жители Кабардино-Балкарии создали петицию на имя главы республики Казбека Кокова с требованием прекратить строительство. На данный момент у нее больше 19,5 тыс. подписей, около половины из подписавшихся указали местом жительства Нальчик.
Авторы петиции отмечают, что в регионе три титульных народа, и евреи, которых, по данным переписи 2021 года, всего около 800 человек, не входят в их число. По мнению составителей, нет необходимости в возведении культурного центра для народа, который составляет меньше 1% населения республики.
В то же время, по словам заявителей, «у жителей есть серьезные опасения, что со строительством данного центра еврейская диаспора получит неоспоримые преимущества перед другими некоренными народами КБР в продвижении своей идеологии». Идеология некоторых иудейских течений, говорится в тексте, ограничивает гражданские права, противоречит Конституции РФ, ставит под угрозу национальную безопасность и пропагандирует превосходство евреев над другими народами.
Кроме того, предупреждают авторы петиции, в контексте ситуации на Ближнем Востоке строительство центра может спровоцировать конфликты между диаспорами и вызвать антисемитские настроения.