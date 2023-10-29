В Нальчике подожгли строящийся еврейский культурный центр. На стене написали «Смерть евреям»

Авторы петиции отмечают, что в регионе три титульных народа, и евреи, которых, по данным переписи 2021 года, всего около 800 человек, не входят в их число. По мнению составителей, нет необходимости в возведении культурного центра для народа, который составляет меньше 1% населения республики.