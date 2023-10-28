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МВД РФ разыскивает главу Комиссии исторической памяти Вильнюса, которая выступает за «десоветизацию»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45

МВД РФ объявило в розыск главу Комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, которая выступала за «десоветизацию» города. Местом ее рождения ведомство указало Литовскую ССР, хотя родилась она в 1944 году, обратила внимание «Медиазона»*.

Шерайте разыскивается по статье УК, но какой именно — не уточняется. Как пишет издание, политик выступала за «десоветизацию» города.

В конце сентября Шерайте сообщила, что власти города снимут 16 мемориальных досок с текстом на русском языке и советской символикой: 13 из них заменят на памятные знаки нового образца, оставшиеся уберут совсем.

«Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота», — заявляла Шерайте.

* «Медиазона» признана Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.

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