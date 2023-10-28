МВД РФ разыскивает главу Комиссии исторической памяти Вильнюса, которая выступает за «десоветизацию»

МВД РФ объявило в розыск главу Комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте, которая выступала за «десоветизацию» города. Местом ее рождения ведомство указало Литовскую ССР, хотя родилась она в 1944 году, обратила внимание «Медиазона»*.
Шерайте разыскивается по статье УК, но какой именно — не уточняется. Как пишет издание, политик выступала за «десоветизацию» города.
В конце сентября Шерайте сообщила, что власти города снимут 16 мемориальных досок с текстом на русском языке и советской символикой: 13 из них заменят на памятные знаки нового образца, оставшиеся уберут совсем.
«Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота», — заявляла Шерайте.