МВД РФ разыскивает главу Комиссии исторической памяти Вильнюса, которая выступает за «десоветизацию»

«Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота», — заявляла Шерайте.