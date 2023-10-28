В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба

Правозащитники утверждают, что при задержании полиция нравов применила против девушки грубую силу. Власти Ирана уверяют, что Гараванд упала в обморок из‑за низкого артериального давления. Родители девушки говорят то же самое, но есть мнения, что интервью с ними было дано под давлением.