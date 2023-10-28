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В Иране умерла 17-летняя девушка, задержанная за отсутствие хиджаба

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

В больнице Ирана после 28-дневной комы умерла 17-летняя Армита Гераванд, которую задержали в начале октября за отсутствие хиджаба в метро Тегерана. Об этом сообщают иранско-курдская правозащитная организация Hengaw и агентство IRNA.

По их данным, Гараванд умерла после интенсивного медицинского лечения и 28 дней в отделении интенсивной терапии. До этого она пережила клиническую смерть.

Правозащитники утверждают, что при задержании полиция нравов применила против девушки грубую силу. Власти Ирана уверяют, что Гараванд упала в обморок из‑за низкого артериального давления. Родители девушки говорят то же самое, но есть мнения, что интервью с ними было дано под давлением.

На видеозаписи с места происшествия видно, как девушка заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии.

Правозащитники, в свою очередь, упоминают превосходное здоровье Гараванд, она занималась спортом и владела третьим даном в тхэквондо.

В 2022 году после гибели девушки Махсы Амини вскоре после ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба в стране начались протесты. После этого в Иране вынесли несколько смертных приговоров, некоторых арестованных казнили публично. В прошлом году журнал Time назвал героинями года женщин Ирана, вышедших на протесты.

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