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МИД РФ передал делегации ХАМАС список россиян, которые могут быть в заложниках. Их обещали отпустить

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:02

Российский МИД передал делегации группировки ХАМАС список россиян, которые могут находиться среди заложников в секторе Газа. Об этом РИА «Новости» сообщил член политбюро ХАМАС и глава делегации Муса Абу Марзук.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — сказал он.

По словам Марзука, всего в списке восемь имен, ХАМАС ищет их и готова отпустить. «Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям», — добавил он.

О неанонсированном визите делегации ХАМАС в Москву стало известно 26 октября. В МИД заявили, что обсуждали с представителями группировки «освобождение иностранных заложников» и «вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан».

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