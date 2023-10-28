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Анонсирована хоррор-игра о курице, которая пытается сбежать со скотобойни

Семён Гудошников
Сегодня в 13:46

Студии QUByte Interactive и High Room Game Studio разрабатывают игру Saborus. Это леденящий хоррор о курице, которая пытается сбежать со скотобойни.

Игроку дадут под управление курицу Жизель, которой, чтобы спастись, придется пройти через все круги ада — сразиться с работниками бойни, пробраться сквозь залитые кровью локации, миновать ловушки и аппараты, созданные для убийства животных.

Разработчики обещают «потрясающую графику», «ощущение страха на каждом углу» и высокую сложность. Игра выйдет на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC (Steam). Дата релиза пока неизвестна.

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