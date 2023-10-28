Работу центрального вокзала Нью-Йорка парализовала демонстрация за прекращение огня в Газе

Акция была организована антисионистской левой еврейской организацией «Еврейский голос за мир». Демонстранты были одеты в черные рубашки с надписями «Евреи требуют прекращения огня сейчас». Они выкрикивали лозунги с требованиями прекратить огонь и «освободить Палестину».