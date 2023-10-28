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Работу центрального вокзала Нью-Йорка парализовала демонстрация за прекращение огня в Газе

Семён Гудошников
Сегодня в 12:38

Работа Центрального вокзала Нью-Йорка приостанавливалась из‑за демонстрации за прекращение огня в войне Израиля и группировки Хамас. Об этом сообщает The Times of Israel.

Акция была организована антисионистской левой еврейской организацией «Еврейский голос за мир». Демонстранты были одеты в черные рубашки с надписями «Евреи требуют прекращения огня сейчас». Они выкрикивали лозунги с требованиями прекратить огонь и «освободить Палестину».

По данным «Еврейского голоса за мир», полиция задержала сотни активистов. После окончания акции вокзал открылся лишь для пассажиров с билетами.

19 октября антисионистские группы «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир» организовали акцию протеста в одном из зданий Конгресса США. Активисты сообщали, что тогда были задержаны 500 демонстрантов.

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