Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в униформу из переработанного пластика

Государственная авиакомпания Таиланда Thai Airways представила новую экологичную форму для бортпроводниц. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновленная униформа состоит на 70% из переработанных пластиковых волокон и на 30% из шелка. Пластик получают, в частности, из бутылок ПЭТ, которые оставляют в самолете.
В Thai Airways отметили, что для создания одного комплекта униформы требуются 54 бутылки из термопластика. Новую экологичную фору для стюардесс авиакомпания начнет использовать с 1 января 2024 года. К концу следующего года национальный авиаперевозчик планирует переодеть более 2000 своих сотрудниц.
Недавно компания LEGO остановила проект по изготовлению кирпичей из переработанных бутылок. В процессе разработки выяснилось, что детали из такого пластика менее прочные, поэтому в их состав необходимо внедрять уплотненные материалы.