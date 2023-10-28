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Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в униформу из переработанного пластика

Семён Гудошников
Сегодня в 09:02

Государственная авиакомпания Таиланда Thai Airways представила новую экологичную форму для бортпроводниц. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновленная униформа состоит на 70% из переработанных пластиковых волокон и на 30% из шелка. Пластик получают, в частности, из бутылок ПЭТ, которые оставляют в самолете.

В Thai Airways отметили, что для создания одного комплекта униформы требуются 54 бутылки из термопластика. Новую экологичную фору для стюардесс авиакомпания начнет использовать с 1 января 2024 года. К концу следующего года национальный авиаперевозчик планирует переодеть более 2000 своих сотрудниц.

Недавно компания LEGO остановила проект по изготовлению кирпичей из переработанных бутылок. В процессе разработки выяснилось, что детали из такого пластика менее прочные, поэтому в их состав необходимо внедрять уплотненные материалы.

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