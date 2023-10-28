Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в униформу из переработанного пластика

В Thai Airways отметили, что для создания одного комплекта униформы требуются 54 бутылки из термопластика. Новую экологичную фору для стюардесс авиакомпания начнет использовать с 1 января 2024 года. К концу следующего года национальный авиаперевозчик планирует переодеть более 2000 своих сотрудниц.