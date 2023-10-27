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В США зафиксировали самое большое количество жертв массовых расстрелов за последние годы

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:31

В 2023 году в результате массовых расстрелов в США погибло 602 человека, поделился Архив насилия с применением огнестрельного оружия. На данный момент это самое большое число погибших по этой причине, пишет Forbes.

С 1 января в США произошло 566 массовых расстрелов. При этом вести такую статистику власти начали только в 2014 году — в ней учитываются случаи, когда погибли или были ранены четыре и более человек.

В прошлом году за этот же период было убито 545 человек, в 2021-го — 564, в 2020-м — 413. В промежутке 2014 и 2019 годов число погибших не превышает 400 человек.

Накануне неизвестный устроил стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн. В результате 22 человека погибли, еще 50–60 получили ранения. Стрелка на момент написания заметки все еще не нашли.

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