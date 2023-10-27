Минцифры хочет освободить учителей от проверки домашних заданий с помощью цифровой системы

В российских школах могут внедрить автоматическую проверку домашних заданий для облегчения работы учителей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минцифры России Олега Качанова.
По его словам, речь идет о введении типового решения. Правительство уже приняло поправки к постановлению цифровой образовательной платформы ФГИС «Моя школа», чтобы это стало возможным.
Ожидается, что будет создана система «нового качества» на базе «Московской электронной школы» (МЭШ). Ее планируется распространить по всем регионам, которые пока не обладают техническими возможностями для создания собственных систем.
Использование технологии автопроверки будет добровольным. Обязательным станет только соблюдение требований к качеству проверок.
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