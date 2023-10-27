Минобороны нашло замену Суровикину на посту главнокомандующего ВКС

Суровикин возглавлял ВКС РФ с конца ноября 2017 года. Вплоть до 2019 года он руководил действиями российских военных в Сирии. С 2022 года он участвовал в боевых действиях на территории Украины, в частности в захвате Северодонецка и завода «Азот».