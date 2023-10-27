Минобороны нашло замену Суровикину на посту главнокомандующего ВКС

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из изменений на сайте Минобороны. Ранее на этом посту находился Сергей Суровикин.
О назначении Афзалова со ссылкой на источники сообщили ТАСС и РИА «Новости». «В октябре 2023 года указом Президента Российской Федерации [Виктор Афзалов] назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — говорится на сайте.
Афзалов исполнял обязанности главкома Воздушно-космических сил после снятия с должности Суровкина.
Суровикин возглавлял ВКС РФ с конца ноября 2017 года. Вплоть до 2019 года он руководил действиями российских военных в Сирии. С 2022 года он участвовал в боевых действиях на территории Украины, в частности в захвате Северодонецка и завода «Азот».
8 октября 2022 года Суровикина назначили командующим группировкой войск в районе проведения военной операции на Украине. 11 января 2023 года его на этом посту сменил глава Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем.
Во время мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина Суровикин записал видеообращение с призывом к бойцам остановиться. Financial Times утверждала, что генерала задержали. Bloomberg писал, что его несколько дней допрашивали военные прокуроры в связи с мятежом.