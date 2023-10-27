Депутаты предложили запретить аборты без согласия отца

«Победа над фашизмом в СВО невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборты по желанию — это убийство невиновного человека по причине неудобства, несостоятельности, нездоровья и несвоевременности. Мы должны с вами назвать зло злом и сделать все, чтобы его стало меньше», — цитирует ее слова «Кровавая барыня».