Депутаты предложили запретить аборты без согласия отца

Член думского комитета Вероника Власова считает, что аборты необходимо делать лишь с согласия мужа беременной, если брак зарегистрирован. Она также предлагает сократить разрешенный срок для аборта до восьми недель и запретить данные процедуры в частных клиниках.
Власова заявляет, что психологического консультирования беременных, которое проводят для снижения числа абортов, недостаточно. «Сегодня нужен комплекс мер, чтобы женщина в состоянии репродуктивного выбора приняла правильное решение», — говорит она.
Депутат Дмитрий Гусев на круглом столе заявил, что у эмбриона в утробе матери уже есть душа, а по Семейному кодексу отец и мать имеют равные права в воспитании ребенка, поэтому должны иметь равные права в вопросе аборта.
Руководительница фонда по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей «Семья — Страна — Мир» Инга Юмашева выразила мнение, что без запрета абортов России не победить в спецоперации.
«Победа над фашизмом в СВО невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборты по желанию — это убийство невиновного человека по причине неудобства, несостоятельности, нездоровья и несвоевременности. Мы должны с вами назвать зло злом и сделать все, чтобы его стало меньше», — цитирует ее слова «Кровавая барыня».