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Депутаты предложили запретить аборты без согласия отца

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

В Госдуме прошел круглый стол Комитета по охране здоровья, на котором обсуждали аборты. Его участники выступили за ужесточение правил прерывания беременности, пишет «Парламентская газета».

Член думского комитета Вероника Власова считает, что аборты необходимо делать лишь с согласия мужа беременной, если брак зарегистрирован. Она также предлагает сократить разрешенный срок для аборта до восьми недель и запретить данные процедуры в частных клиниках.

Власова заявляет, что психологического консультирования беременных, которое проводят для снижения числа абортов, недостаточно. «Сегодня нужен комплекс мер, чтобы женщина в состоянии репродуктивного выбора приняла правильное решение», — говорит она.

Депутат Дмитрий Гусев на круглом столе заявил, что у эмбриона в утробе матери уже есть душа, а по Семейному кодексу отец и мать имеют равные права в воспитании ребенка, поэтому должны иметь равные права в вопросе аборта.

Руководительница фонда по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей «Семья — Страна — Мир» Инга Юмашева выразила мнение, что без запрета абортов России не победить в спецоперации.

«Победа над фашизмом в СВО невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборты по желанию — это убийство невиновного человека по причине неудобства, несостоятельности, нездоровья и несвоевременности. Мы должны с вами назвать зло злом и сделать все, чтобы его стало меньше», — цитирует ее слова «Кровавая барыня».

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Дмитрий ГусевИнга Юмашева
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