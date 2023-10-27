Гарнитура Apple Vision Pro может стать средством обнаружения и лечения психических расстройств

Чтобы подключение такой функции стало возможным, Apple придется получить разрешение регуляторов в области здравоохранения. Однако источник The Information считает, что проблем с этим не возникнет, так как ранее компании уже удавалось добиться разрешения для ряда функций Apple Watch, связанных со здоровьем (например, обнаружение нерегулярного сердечного ритма).