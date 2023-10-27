Гарнитура Apple Vision Pro может стать средством обнаружения и лечения психических расстройств

По словам собеседника издания, сотрудники Apple обсуждают более специализированные способы использования гарнитуры, в том числе для диагностики психических расстройств. Камеры и датчики гаджета хотят настроить таким образом, чтобы они могли считывать подозрительные изменения в мимике человека.
Ожидается, что Vision Pro сможет распознать депрессию, тревогу, стресс и посттравматическое стрессовое расстройство. Чтобы поднять настроение владельцу гаджета, он начнет включать успокаивающие звуки и показывать расслабляющие изображения.
Чтобы подключение такой функции стало возможным, Apple придется получить разрешение регуляторов в области здравоохранения. Однако источник The Information считает, что проблем с этим не возникнет, так как ранее компании уже удавалось добиться разрешения для ряда функций Apple Watch, связанных со здоровьем (например, обнаружение нерегулярного сердечного ритма).
Apple презентовала Vision Pro летом этого года. Компания называет это самым важным своим устройством после айфона. Подробнее о возможностях гарнитуры мы писали по ссылке.
Продажи гарнитуры должны стартовать в начале 2024 года, а стоить она будет 3500 долларов. «Афиша Daily» собирала реакции из интернета на новинку Apple.