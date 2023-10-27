Британского тиктокера отправили в тюрьму после попытки вывезти из Перу 3 килограмма кокаина

Британская звезда TikTok и инстаграма* 25-летний Моду Адамс приговорен к шести годам и восьми месяцам тюрьмы в Перу. Его признали виновным в торговле наркотиками, сообщает Sky News.
Также блогеру придется заплатить штраф около 1500 фунтов стерлингов (примерно 170 тыс. рублей по текущему курсу). Адамс признал вину.
Тиктокер был арестован в аэропорту в Перу 30 сентября. Полиция обыскала его багаж и обнаружила в задней стенке чемодана скрытый отсек с пакетом. Экспертиза позже показала, что в нем находилось 2,9 килограмма кокаина.
В своих соцсетях Адамс публиковал фото гламурной жизни, которую вел, путешествуя по миру. Аккаунт блогера в тиктоке сейчас удален, на его страничке в инстаграме последние фото были выложены четыре недели назад. На них Адамс позирует на фоне перуанских пейзажей. Пост подписан: «Дорога к Мачу-Пикчу».
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.