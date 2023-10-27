Британского тиктокера отправили в тюрьму после попытки вывезти из Перу 3 килограмма кокаина

В своих соцсетях Адамс публиковал фото гламурной жизни, которую вел, путешествуя по миру. Аккаунт блогера в тиктоке сейчас удален, на его страничке в инстаграме последние фото были выложены четыре недели назад. На них Адамс позирует на фоне перуанских пейзажей. Пост подписан: «Дорога к Мачу-Пикчу».