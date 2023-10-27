Тейлор Свифт официально стала миллиардершей

«Свифт — одна из немногих артисток, достигших такого статуса только благодаря своей музыке и выступлениям», — заявили в Bloomberg. Только за счет продаж билетов на тур по Северной Америке Свифт получила доход в размере 2,2 млрд долларов, что позволило ей выплатить своей команде более 55 млн долларов США в качестве бонусов.