Тейлор Свифт официально стала миллиардершей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.
По данным издания, сейчас общее состояние Свифт составляет 1,1 млрд долларов благодаря рекордному туру Eras, который помог поднять экономику США этим летом.
«Свифт — одна из немногих артисток, достигших такого статуса только благодаря своей музыке и выступлениям», — заявили в Bloomberg. Только за счет продаж билетов на тур по Северной Америке Свифт получила доход в размере 2,2 млрд долларов, что позволило ей выплатить своей команде более 55 млн долларов США в качестве бонусов.
Издание подсчитало, что 53 концерта певицы в США увеличили ВВП страны на 4,3 млрд долларов. Свифт стала культурным феноменом. В городах, где она выступала, резко возрастал пассажиропоток в общественном транспорте, а заполняемость отелей «взлетала до небес».
Еще город Санта-Клара, расположенный в Северной Калифорнии, ненадолго становился Свифти-Кларой, а в Сиэтле танцующие поклонники вызвали сейсмическую активность, которая была равна землетрясению магнитудой 2,3 балла.
Помимо этого, фильм Свифт «The Eras Tour» заработал в прокате более 100 млн долларов, установив рекорд по сборам среди концертных фильмов. Беспрецедентное решение певицы организовать показ без посредников вызвало недовольство голливудских студий. Команда Свифт посчитала, что ей не нужны услуги дистрибьюторов, и обратилась напрямую к кинотеатрам.