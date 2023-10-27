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В Якутии запретили праздновать Хэллоуин в школах

Семён Гудошников
Сегодня в 12:49

Министерство образования Якутии направило в школы республики письмо о запрете праздновать Хэллоуин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанный первым замминистра образования региона Алевтиной Аргуновой.

«В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, сохранение исторического наследия народов, проживающих на территории страны», — сказано в письме.

Ранее школьникам Краснодара посоветовали вместо Хэллоуина праздновать день апостола и евангелиста Луки. В электронных дневниках учеников появилось сообщение с цитатой местного протоирея: «Всем известно, с кем борются наши воины — с откровенным объединенным сатанизмом — на фронтах сегодняшней СВО. И насаждать этот культ смерти, культ сатаны, <…> культ дьявола у нас на Кубани — совершенно неприемлемо».

Некоторые российские учебные заведения решили вместо Хэллоуина праздновать Тыквенный Спас. Организаторы таких мероприятий называют праздник «славянским», «семейным» и «традиционным», но, по всей видимости, его придумали несколько лет назад. В РПЦ говорят, что Тыквенного Спаса никогда не существовало, и называют его проведение кощунством и невежеством.

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