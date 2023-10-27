В Якутии запретили праздновать Хэллоуин в школах

Ранее школьникам Краснодара посоветовали вместо Хэллоуина праздновать день апостола и евангелиста Луки. В электронных дневниках учеников появилось сообщение с цитатой местного протоирея: «Всем известно, с кем борются наши воины — с откровенным объединенным сатанизмом — на фронтах сегодняшней СВО. И насаждать этот культ смерти, культ сатаны, <…> культ дьявола у нас на Кубани — совершенно неприемлемо».