В Якутии запретили праздновать Хэллоуин в школах

Министерство образования Якутии направило в школы республики письмо о запрете праздновать Хэллоуин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанный первым замминистра образования региона Алевтиной Аргуновой.
«В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, сохранение исторического наследия народов, проживающих на территории страны», — сказано в письме.
Ранее школьникам Краснодара посоветовали вместо Хэллоуина праздновать день апостола и евангелиста Луки. В электронных дневниках учеников появилось сообщение с цитатой местного протоирея: «Всем известно, с кем борются наши воины — с откровенным объединенным сатанизмом — на фронтах сегодняшней СВО. И насаждать этот культ смерти, культ сатаны, <…> культ дьявола у нас на Кубани — совершенно неприемлемо».
Некоторые российские учебные заведения решили вместо Хэллоуина праздновать Тыквенный Спас. Организаторы таких мероприятий называют праздник «славянским», «семейным» и «традиционным», но, по всей видимости, его придумали несколько лет назад. В РПЦ говорят, что Тыквенного Спаса никогда не существовало, и называют его проведение кощунством и невежеством.