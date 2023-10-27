Москвичке с четвертой стадией рака отказали в закупке необходимого лекарства

Микуленок борется с раком сигмовидной кишки уже несколько лет. Когда стандартная терапия перестала помогать, она по совету врача попробовала «Лонсурф». Препарат подействовал, но его приходилось покупать самостоятельно — за 150 тыс. рублей. Почти год пациентка боролась за право на обеспечение лекарством.