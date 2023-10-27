Москвичке с четвертой стадией рака отказали в закупке необходимого лекарства

Комиссия Департамента здравоохранения Москвы отказала Ульяне Микуленок, у которой диагностирована четвертая стадия рака, в закупке незарегистрированного в России препарата «Лонсурф». Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на пациентку.
«Лонсурф» назначил женщине консилиум Национального исследовательского центра радиологии Минздрава. Однако месяц спустя препарат Микуленок так и не выдали, тендер на его покупку не объявили.
После публикации «Таких дел» об этом столичный Депздрав пообещал провести комиссию по закупке «Лонсурфа». Сотрудники СК проводят проверку об отказе обеспечить женщину лекарством.
Микуленок борется с раком сигмовидной кишки уже несколько лет. Когда стандартная терапия перестала помогать, она по совету врача попробовала «Лонсурф». Препарат подействовал, но его приходилось покупать самостоятельно — за 150 тыс. рублей. Почти год пациентка боролась за право на обеспечение лекарством.