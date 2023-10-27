В Китае спасли 1000 кошек, которых собирались убить и продать на мясо

Это уже не первый подобный случай в Китае, отметили зоозащитники. В стране нет законов, которые запрещали бы жестокое обращение с животными. Поэтому участников вышеуказанной схемы смогут привлечь к ответственности, только если удастся доказать, что мясо кошек продавалось под видом какого‑то другого.