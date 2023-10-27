В Китае спасли 1000 кошек, которых собирались убить и продать на мясо

Полиция в Китае спасла более 1000 кошек от убоя и продажи на мясо. Об этом сообщает государственное издание The Paper.
Зоозащитники в городе Чжанцзяган на востоке Китая обнаружили животных в деревянных ящиках недалеко от кладбища. Они шесть дней наблюдали за ситуацией, пока к кладбищу не подъехал грузовик, чтобы загрузить животных.
Кошек хотели отвезти на юг страны, где разделать на мясо и продать в виде шашлыков из баранины и свинины, а также колбас. Как только животных погрузили в грузовик, активисты вызвали полицию. Правоохранители перехватили его и спасли животных.
Неясно, были ли кошки изначально бездомными или домашними. После спасательной операции их перевели в приют.
На скотобойне, куда направлялся грузовик, полиция нашла множество кошачьих тушек. По словам активистов, злоумышленники зарабатывали на каждой тушке по 15–20 долларов США. Таким образом, новая партия могла принести им более 20 тыс. долларов.
Это уже не первый подобный случай в Китае, отметили зоозащитники. В стране нет законов, которые запрещали бы жестокое обращение с животными. Поэтому участников вышеуказанной схемы смогут привлечь к ответственности, только если удастся доказать, что мясо кошек продавалось под видом какого‑то другого.