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Paramount+ отменил сериалы «Кроличья нора» и «Роковое влечение»

Дарья Мельникова
Вчера в 21:12

Paramount+ решил отменить вторые сезоны сериалов «Кроличья нора» и «Роковое влечение». Об этом сообщает Deadline.

«Мы хотим поблагодарить все творческие коллективы, съемочные группы и фантастический актерский состав обоих сериалов за их самоотверженную работу», — сказал представитель стриминга.

Причина отмены сериалов не уточняется. С февраля Paramount+ активно снимает с производства проекты в целях сокращения расходов. Так, в начале этого месяца стриминг объявил, что не станет продлевать на четвертый сезон возрожденный сериал «АйКарли».

«Кроличья нора» рассказывает о корпоративном шпионаже. Главные роли в нем исполнил Кифер Сазерленд («Первая леди», «Меланхолия», «Зеркала»).

«Роковое влечение» — новая версия эротического триллера 1987 года. Как и в оригинале, сериал рассказывает об адвокате Дэне Галлахере, который заводит роман на стороне. Когда мужчина решает прекратить отношения с любовницей Алекс Форрест, та отказывается расставаться и начинает преследовать его. Действие шоу перенесено в наши дни.

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