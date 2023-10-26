Paramount+ отменил сериалы «Кроличья нора» и «Роковое влечение»

Paramount+ решил отменить вторые сезоны сериалов «Кроличья нора» и «Роковое влечение». Об этом сообщает Deadline.
«Мы хотим поблагодарить все творческие коллективы, съемочные группы и фантастический актерский состав обоих сериалов за их самоотверженную работу», — сказал представитель стриминга.
Причина отмены сериалов не уточняется. С февраля Paramount+ активно снимает с производства проекты в целях сокращения расходов. Так, в начале этого месяца стриминг объявил, что не станет продлевать на четвертый сезон возрожденный сериал «АйКарли».
«Кроличья нора» рассказывает о корпоративном шпионаже. Главные роли в нем исполнил Кифер Сазерленд («Первая леди», «Меланхолия», «Зеркала»).
«Роковое влечение» — новая версия эротического триллера 1987 года. Как и в оригинале, сериал рассказывает об адвокате Дэне Галлахере, который заводит роман на стороне. Когда мужчина решает прекратить отношения с любовницей Алекс Форрест, та отказывается расставаться и начинает преследовать его. Действие шоу перенесено в наши дни.