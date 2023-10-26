Paramount+ отменил сериалы «Кроличья нора» и «Роковое влечение»

«Роковое влечение» — новая версия эротического триллера 1987 года. Как и в оригинале, сериал рассказывает об адвокате Дэне Галлахере, который заводит роман на стороне. Когда мужчина решает прекратить отношения с любовницей Алекс Форрест, та отказывается расставаться и начинает преследовать его. Действие шоу перенесено в наши дни.