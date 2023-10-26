«У меня нет ни времени, ни сил»: в сети защищают и критикуют 8-часовой рабочий день

В видео она в слезах рассуждает о том, что необходимость проводить в офисе по восемь часов в день, а также около трех часов в поездках из дома на работу лишает ее сил, возможности общаться с друзьями, строить новые знакомства и заниматься спортом. Сейчас у ролика больше 2 млн просмотров и 200 тыс. лайков.