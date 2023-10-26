«У меня нет ни времени, ни сил»: в сети защищают и критикуют 8-часовой рабочий день

В твиттере завирусилось признание девушки-зумера, испытавшей ужас от восьмичасового рабочего дня. Ее видео разделило соцсеть и спровоцировало конфликт поколений.
Девушка про имени Бриель опубликовала ролик в своем тиктоке. На экране она написала: «Вопрос дня: как у вас остается время на жизнь, если вы работаете с 9 до 17?»
В видео она в слезах рассуждает о том, что необходимость проводить в офисе по восемь часов в день, а также около трех часов в поездках из дома на работу лишает ее сил, возможности общаться с друзьями, строить новые знакомства и заниматься спортом. Сейчас у ролика больше 2 млн просмотров и 200 тыс. лайков.
Еще больше внимания видео получило, когда попало в твиттер. Например, в мем-аккаунте @TTEcclesBrown оно собрало больше 35,5 млн просмотров, в @libsoftiktok — еще 23,5 млн, дополнительно 14,5 млн раз его посмотрели в посте правоконсервативного журналиста Иэна Майлза Чонга.
Эти и другие пользователи посмеялись над девушкой. По их мнению, Бриель просто не готова к жизни, а ее поколение было слишком изнеженно.
Однако признание блогерки также собрало очень много симпатии. Подавляющее большинство подписчиков ее тиктока девушку поддержали, заметили, что стандартные рабочие смены — ужасный пережиток прошлого, а также выступили за введение 4-дневной рабочей недели.
В твиттере у Бриель тоже нашлись соратники. Многие признались, что вхождение во взрослую жизнь далось им очень нелегко, в том числе ментально, а ненависть к ней совершенно не обоснованна.