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Японцы жалуются на иностранных блогеров, рассказывающих о способах бесплатного проезда в метро

Виктория Шанина
Вчера в 16:30

Японская железнодорожная компания начала расследование по поводу жалоб местных жителей на иностранных путешественников, которые ведут блоги о «бесплатном» туризме. Об этом пишет The Guardian.

Речь идет о блогерах, которые притворяются бездомными или обманом получают билеты на проезд в общественном транспорте. Они рассказывают, в частности, о способах бесплатно есть в ресторанах и ездить на метро.

Такие ролики собирают огромное количество просмотров. Только один из подобных блогеров с ником @FidiasPanayiotou собрал на таком контенте 2,38 млн подписчиков.

В одном видео парень закрывается в туалете скоростного поезда и притворяется больным, чтобы от него отстали контролеры. В другом — маскируется под гостя отеля ради бесплатного завтрака.

Местные жители обеспокоены тем, что у таких блогеров будет много подражателей, особенно сейчас, когда уровень туристического потока в стране практически вернулся к допандемийному.

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