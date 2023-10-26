Японцы жалуются на иностранных блогеров, рассказывающих о способах бесплатного проезда в метро

Японская железнодорожная компания начала расследование по поводу жалоб местных жителей на иностранных путешественников, которые ведут блоги о «бесплатном» туризме. Об этом пишет The Guardian.
Речь идет о блогерах, которые притворяются бездомными или обманом получают билеты на проезд в общественном транспорте. Они рассказывают, в частности, о способах бесплатно есть в ресторанах и ездить на метро.
Такие ролики собирают огромное количество просмотров. Только один из подобных блогеров с ником @FidiasPanayiotou собрал на таком контенте 2,38 млн подписчиков.
В одном видео парень закрывается в туалете скоростного поезда и притворяется больным, чтобы от него отстали контролеры. В другом — маскируется под гостя отеля ради бесплатного завтрака.
Местные жители обеспокоены тем, что у таких блогеров будет много подражателей, особенно сейчас, когда уровень туристического потока в стране практически вернулся к допандемийному.