Посол Израиля в России: в стране мобилизовали уже тысячи россиян

Россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации в Израиле на общих основаниях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла страны в России Александра Бен Цви.
По его словам, россиян с двойным гражданством активно призывают, на военную службу отправились уже тысячи.
«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», — сказал израильский посол.
Он уточнил, что разницы нет — россиянин он или австралиец. Если ему 18 лет и он находится в резерве, то подлежит призыву. Бен Цви подчеркнул, что Израиль «не призывает граждан других стран без израильского гражданства».
Как отмечает Бен Цви, среди израильских полицейских и солдат много выходцев из Советского Союза. Например, России, Беларуси и Украины. Об этом говорят их имена.