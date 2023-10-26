В Вирджинии отдел полиции выстроился в колонну, чтобы проводить на пенсию овчарку Кэнди

В американском штате Вирджиния немецкую овчарку Кэнди официально проводили на пенсию все сотрудники полицейского отдела. Об этом в фейсбуке* сообщил департамент полиции Вирджинии-Бич.
Неделей ранее у Кэнди был диагностирован рак, поэтому дальнейшая служба овчарки невозможна. Полицейские выстроились в колонну, заполнив длинный коридор участка, чтобы проводить ее.
Собака прошла вдоль коридора вместе со своим куратором Энтони Натальзией. А в зубах у нее была любимая игрушка — теннисный мяч.
На протяжении 10 лет Кэнди была служебной овчаркой местного офиса шерифа. Она стала первой собакой отдела Вирджинии-Бич, которая занималась обнаружением наркотиков. На ее счету более 2900 оперативных поисков.
За свою службу Кэнди обнаружила 278 фунтов (около 126 килограмм) запрещенных веществ общей стоимостью 937 тыс. долларов.
«Хорошая девочка! Мы будем скучать по тебе, Кэнди!» — пишет департамент полиции.
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