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Более 40 животных погибли из‑за пожара в контактном зоопарке в Саратове

Семён Гудошников
Вчера в 11:00

В контактном зоопарке в Саратове произошел пожар, погибли более 40 животных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления по обеспечению безопасности жизни Юрий Юрин.

Среди погибших животных — малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы. В администрации городского парка отметили, что возгорание произошло в контактном зоопарке «Крошка Енот».

Сообщение о пожаре поступило в службу «112» в 6.44 по местному времени (5.44 по Москве). Загорелись два деревянных павильона частного зверинца (причина пока неизвестна). Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении принимали участие четыре пожарных расчета. Огонь ликвидировали к 7.23 (6.23 по Москве).

«По предварительным данным, от дыма пострадали питон, черепахи, сурикаты, циветта, ежи, павильон с которыми был охвачен огнем. К счастью, удалось спасти редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура», — сказали в администрации парка.

Там также добавили, что людей в зоопарке во время возникновения пожара не было.

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