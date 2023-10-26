Более 40 животных погибли из‑за пожара в контактном зоопарке в Саратове

В контактном зоопарке в Саратове произошел пожар, погибли более 40 животных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления по обеспечению безопасности жизни Юрий Юрин.
Среди погибших животных — малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы. В администрации городского парка отметили, что возгорание произошло в контактном зоопарке «Крошка Енот».
Сообщение о пожаре поступило в службу «112» в 6.44 по местному времени (5.44 по Москве). Загорелись два деревянных павильона частного зверинца (причина пока неизвестна). Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении принимали участие четыре пожарных расчета. Огонь ликвидировали к 7.23 (6.23 по Москве).
«По предварительным данным, от дыма пострадали питон, черепахи, сурикаты, циветта, ежи, павильон с которыми был охвачен огнем. К счастью, удалось спасти редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура», — сказали в администрации парка.
Там также добавили, что людей в зоопарке во время возникновения пожара не было.