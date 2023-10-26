Более 40 животных погибли из‑за пожара в контактном зоопарке в Саратове

Сообщение о пожаре поступило в службу «112» в 6.44 по местному времени (5.44 по Москве). Загорелись два деревянных павильона частного зверинца (причина пока неизвестна). Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В тушении принимали участие четыре пожарных расчета. Огонь ликвидировали к 7.23 (6.23 по Москве).