Мексика впервые разрешила запустить производство текилы в России

Разрешение правительства Мексики на выпуск текилы впервые получил российский завод. Напиток будет производить калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», пишет РБК со ссылкой на владельца завода Павла Победкина.
Выпуск текилы за пределами Мексики строго ограничен, и ранее в Россию ее только импортировали. Производство напитка с 100-процентным содержанием агавы на текущий момент разрешено только в семи мексиканских штатах.
По словам Победкина, «Кристалл» занимался получением мексиканской лицензии весь последний год. Запуск производства должен состояться во втором квартале 2024 года.
В этот же период должен вступить в силу государственный стандарт производства текилы. Согласно российскому законодательству, выпускать спиртные напитки не по ГОСТу или и вовсе без него запрещено.