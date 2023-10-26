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Мексика впервые разрешила запустить производство текилы в России

Виктория Шанина
Вчера в 10:52

Разрешение правительства Мексики на выпуск текилы впервые получил российский завод. Напиток будет производить калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», пишет РБК со ссылкой на владельца завода Павла Победкина.

Выпуск текилы за пределами Мексики строго ограничен, и ранее в Россию ее только импортировали. Производство напитка с 100-процентным содержанием агавы на текущий момент разрешено только в семи мексиканских штатах.

По словам Победкина, «Кристалл» занимался получением мексиканской лицензии весь последний год. Запуск производства должен состояться во втором квартале 2024 года.

В этот же период должен вступить в силу государственный стандарт производства текилы. Согласно российскому законодательству, выпускать спиртные напитки не по ГОСТу или и вовсе без него запрещено.

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