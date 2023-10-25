Музыка, овации и тяжелая драма в фильме Брэдли Купера о Леонарде Бернстайне «Маэстро»

Netflix показал трейлер фильма «Маэстро» об авторе «Вестсайдской истории», легендарном композиторе Леонарде Бернстайне. Режиссером и исполнителем главной роли байопика стал Брэдли Купер.
«Это грандиозная и бесстрашная история любви, повествующая о длительных отношениях между культурной иконой Леонардом и Фелицией Монтеалегре Кон Бернстайн. Любовное письмо жизни и искусству — „Маэстро“ — по своей сути представляет собой эмоционально эпическое изображение семьи и любви», — говорится в описании под роликом.
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2 сентября. Там драму встретили восторженными семиминутными аплодисментами.
Премьера в кинотеатрах для массового зрителя состоится 22 ноября. На Netflix драму можно будет посмотреть начиная с 20 декабря.
После выхода первого тизера зрители обвинили Купера в антисемитизме из‑за накладного носа. Британский актер и активист Трейси Энн Оберман заявила, что применение простетического носа для придания Куперу схожести с еврейским композитором столь же неправильно, как использование блэкфейса для создания облика темнокожего персонажа.
Дети Бернстайна же, напротив, вступились за актера. Они заявили, что их «сердца разбивают любые искажения или недопонимания усилий» Купера в работе над ролью их отца.
«Брэдли решил использовать косметику, чтобы усилить свое сходство, и нас это совершенно устраивает. Мы к тому же уверены, что наш папа тоже не возражал бы против этого», — подчеркнули Джейми, Александр и Нина Бернстайн.