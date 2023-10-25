Россия опустилась с 107-й на 113-ю строчку в рейтинге верховенства права от Международной организации World Justice Project (WJP). Всего в рейтинге 142 позиции, РФ теперь находится в нем между Либерией и Мадагаскаром.
В первой пятерке списка — Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия. Последние места занимают Венесуэла, Камбоджа, Афганистан, Гаити и Демократическая Республика Конго.
У России самый низкий рейтинг среди всех республик бывшего СССР, самый высокий — у Эстонии, она 9-я. Литва находится на 18-м месте, Латвия — на 22-м, Грузия — на 48-м, Казахстан — на 65-м, Украина — на 89-м, Беларусь — на 104-м.
Великобритания занимает в списке 15-е место, Соединенные Штаты Америки — 26-е, Китай — 98-е.
Рейтинг WJP составляется на основе опросов граждан, юристов и экспертов в сфере права. Среди параметров, которые учитываются, — наличие сдерживающих факторов власти правительства, отсутствие коррупции, открытость правительства, соблюдение базовых прав граждан, порядок и безопасность, правоприменительная практика, гражданское и уголовное судопроизводство.
По параметру сдерживающих факторов власти правительства Россия занимает 132-е место, по параметру отсутствия коррупции — 92-е, по открытости правительства — 89-е, по соблюдению базовых прав граждан — 124-е, по порядку и безопасности — 101-е, по правоприменительной практике — 92-е, по гражданскому и уголовному судопроизводству — 78-е и 127-е соответственно.
По словам авторов рейтинга, верховенство права снижается в глобальном масштабе шестой год подряд. В текущем году оно снизилось в 59% государств, попавших в рейтинг. Если сравнивать с 2016 годом, то ситуация ухудшилась в 78% стран. Двумя основными причинами ослабления верховенства права называются рост авторитаризма и слабые системы правосудия.
World Justice Project выпускает рейтинг верховенства права ежегодно с 2015 года. В самом первом рейтинге Россия заняла 75-е место. Таким образом, за восемь лет она опустилась на 38 строчек.