По словам авторов рейтинга, верховенство права снижается в глобальном масштабе шестой год подряд. В текущем году оно снизилось в 59% государств, попавших в рейтинг. Если сравнивать с 2016 годом, то ситуация ухудшилась в 78% стран. Двумя основными причинами ослабления верховенства права называются рост авторитаризма и слабые системы правосудия.