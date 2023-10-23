Опрос: идеальный хронометраж фильма составляет 120 минут

На втором месте оказался вариант «Два с половиной часа — это мой максимум» (2720 голосов, или 27,9%). Следом идут варианты «Мой лимит — три часа» (1216, или 12,5%) и «Честно говоря, я готов смотреть четыре часа и даже больше» (1209, или 12,4%).