Опрос: идеальный хронометраж фильма составляет 120 минут

Портал The Journal запустил массовый опрос среди интернет-пользователей о том, какой хронометраж фильмов им кажется самым лучшим. На момент написания этой заметки в нем поучаствовало уже почти 10 тыс. человек.
В современной киноиндустрии все чаще выходят длинные фильмы: «Оппенгеймер» длится 180 минут, «Аватар: Путь воды» — 192, а «Джон Уик-4» — 169. И зрителей этот факт, похоже, не пугает, поскольку самым популярным хронометражем стали 120 минут (или два часа) — этот вариант ответа выбрали 3348 пользователей, или 34,3% от общего числа участников опроса.
На втором месте оказался вариант «Два с половиной часа — это мой максимум» (2720 голосов, или 27,9%). Следом идут варианты «Мой лимит — три часа» (1216, или 12,5%) и «Честно говоря, я готов смотреть четыре часа и даже больше» (1209, или 12,4%).
Вариант «Все фильмы должны длиться 90 минут или меньше» собрал всего 789 голосов. А самым непопулярным стал хронометраж в 3,5 часа.