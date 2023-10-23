На Сахалине трое рабочих упали с 17-го этажа и выжили

На стройке в Южно-Сахалинске три человека упали с 17-го этажа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения. Все трое остались живы.
Сообщается, что инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса на Украинской улице. Двое долетели до 4 этажа, их удержали леса. Еще один упал на землю.
«Два [человека] в тяжелом состоянии, один в среднем. Все госпитализированы в областную больницу», — рассказал собеседник агентства. Причина произошедшего пока не уточняется.
По информации телеграм-канала «112», все пострадавшие трудились на высоте без страховки, но строительные леса не выдержали, и люди упали вниз.
В прокуратуре Сахалинской области заявили, что начали проверку по соблюдению требований безопасности. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства, регулирующего расследование несчастных случаев на производстве (глава 36.1 Трудового кодекса Российской Федерации)», — говорится в ее посте.