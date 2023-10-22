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Белгородка пожаловалась на синее одеяло на желтом балконе

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

Жительницу Белгорода возмутило, что синее одеяло сушилось на желтом балконе. Она рассмотрела в этом флаг Украины, сообщает «Белгородский канал».

Женщина обратилась с жалобой в Управление региональной безопасности. «Была удивлена, увидев такую картину в жилом доме, флаг враждующей с нами страны, надо принять меры, наши люди гибнут, а тут такое», — написала она в группе ведомства во «ВКонтакте».

Через несколько минут ей ответили: «Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области». Еще через полчаса белгородчанке сообщили, что одеяло с балкона сняли.

© t.me/channelbel
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© t.me/channelbel
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Ждет ли владельца квартиры штраф, не сообщается. Ранее россиян задерживали за желто-синюю одежду, кроссовки, маникюр, косички и аватарки в соцсетях.

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