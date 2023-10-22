Белгородка пожаловалась на синее одеяло на желтом балконе

Жительницу Белгорода возмутило, что синее одеяло сушилось на желтом балконе. Она рассмотрела в этом флаг Украины, сообщает «Белгородский канал».
Женщина обратилась с жалобой в Управление региональной безопасности. «Была удивлена, увидев такую картину в жилом доме, флаг враждующей с нами страны, надо принять меры, наши люди гибнут, а тут такое», — написала она в группе ведомства во «ВКонтакте».
Через несколько минут ей ответили: «Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области». Еще через полчаса белгородчанке сообщили, что одеяло с балкона сняли.
© t.me/channelbel
1 из 2
© t.me/channelbel
2 из 2