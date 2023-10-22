Реклама
Новости

Неизвестные выгрузили на МКАД десятки тонн мусора

Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

На МКАД в районе развязки с Каширским шоссе неизвестные выгрузили десятки тонн мусора. Об этом сообщает новостное агентство «Москва».

Мусор появился недалеко от места, где строится дублер магистрали.

© «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
1 из 3
© «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
2 из 3
© «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
3 из 3

По словам рабочих, в ночь на 21 октября неизвестные на 12 мусоровозах заехали за ограждающие блоки строительного объекта и сбросили мусор, после чего скрылись.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что огромное количество мусора лежит на участке, где проходит строительство.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»