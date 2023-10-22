Неизвестные выгрузили на МКАД десятки тонн мусора

На МКАД в районе развязки с Каширским шоссе неизвестные выгрузили десятки тонн мусора. Об этом сообщает новостное агентство «Москва».
Мусор появился недалеко от места, где строится дублер магистрали.
© «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
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© «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
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© «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
3 из 3
По словам рабочих, в ночь на 21 октября неизвестные на 12 мусоровозах заехали за ограждающие блоки строительного объекта и сбросили мусор, после чего скрылись.
На кадрах, опубликованных агентством, видно, что огромное количество мусора лежит на участке, где проходит строительство.
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