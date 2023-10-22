Сотни жителей Амстердама вышли с протестом против переноса квартала красных фонарей

В пятницу сотни жителей Амстердама провели акцию протеста против переноса знаменитого района красных фонарей в загородный «эротический центр», пишет газета The Guardian.
Сотрудники борделей и местные жители прошли маршем по улицам города к мэрии, один из них нес плакат с надписью: «Если секс-работники не виноваты, то почему нас наказывают?» Многие из протестующих скрывали лица за масками.
Мэр Амстердама Фемке Халсема хочет перенести квартал красных фонарей за город в специальный эротический центр. По ее мнению, это поможет одновременно снизить количество туристов и уровень мелкой преступности.
Глава Амстердама уже долгое время ведет борьбу с имиджем «города греха» столицы Нидерландов. Лишь сейчас совет города предложил три места, куда можно было бы перенести бордели и разместить около 100 заведений.
Однако против ее планов выступили секс-работники, уверенные в том, что политики выставляют их проблемой для города, а также жители домов по соседству с новым районом.
Более 20 000 человек подписали петицию против переноса киосков. Они также призывали усилить контроль за туристами в этом районе и усилить полицейское наблюдение, особенно в ночное время.
Одним из участников дискуссии о переносе оказалось Европейское агентство по лекарственным средствам. Одно из предложенных советом мест размещения эротического центра находится рядом с его штаб-квартирой. EMA выразило возмущение и заявило, что соседство может повлиять на безопасность людей, работающих в офисе допоздна.
Это уже не первый подобный протест, жители Амстердама выходили на похожую акцию в апреле этого года.