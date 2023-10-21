Исследователи определили самую страшную сцену из всех фильмов ужасов

Исследователи узнали, какая сцена из фильма ужасов самая пугающая и какой хоррор можно назвать самым ужасающим. Об этом сообщает Daily Mail.
Чтобы выяснить это, на 250 зрителей надели пульсометры. Команда исследователей узнала, что самая страшная сцена показана в «Астрале» (какая именно, не уточняется), а самый ужасающий фильм всех времен — «Синистер».
Daily Mail полагает, что именно эта сцена оказалась самой пугающей
Участники проекта Science of Scare на основе данных о пульсе и другой биометрии составили список самых страшных фильмов. Топ-3 заняли «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». Следом идут «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Улыбка», «Шесть демонов Эмили Роуз», «ООО „Дом ада“» и «Два, три, демон, приди!».