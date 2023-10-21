Автор скетча с Елизаветой II и Паддингтоном рассказал, что королева с трудом справилась с ролью

Автор скетча с Елизаветой ll и медвежонком Паддингтоном Саймон Фарнэби рассказал, что королеве было трудно произносить свои реплики в день съемок, но она справилась, несмотря на ухудшающееся здоровье. Его слова передает Deadline.
Летом 2022 года королева снялась в секретном скетче с Паддингтоном, который показали в рамках празднования ее платинового юбилея, за несколько месяцев до ее смерти. В нем медвежонок приходит на чай к Елизавете ll и пытается угостить ее сэндвичем с мармеладом. Однако неожиданно королева достает из своей сумочки такой же бутерброд.
По словам Фарнэби, который также снялся в скетче в роли лакея Букингемского дворца, королева с трудом справилась с репликой о бутерброде с мармеладом в своей сумочке. Сначала она произнесла ее слишком резко, а затем начала испытывать трудности с запоминанием реплик.
«Режиссер приходил и говорил: «Мэм, не могли бы вы быть немного мягче. Как будто вы разговариваете со своими внуками». А она была такой милой и говорила: «Мне очень жаль, да, конечно», — рассказал он.
Автор скетча заявил, что не верил, что Елизавета ll справится с этой задачей: «Я говорил — брось, остановись, мы ничего не добьемся. А он [режиссер] говорил — нет, еще пару дублей. Когда все получилось, было правда очень мило и забавно».
Когда ролик вышел, 5 июня 2022 года, он вызвал удивление не только у зрителей, но и у членов королевской семьи, которые тоже не знали о съемках.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она умерла в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи после 70 лет правления. На следующий день в твиттер-аккаунте медвежонка Паддингтона появился прощальный пост со словами благодарности к скончавшейся королеве.