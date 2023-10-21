Автор скетча с Елизаветой II и Паддингтоном рассказал, что королева с трудом справилась с ролью

Летом 2022 года королева снялась в секретном скетче с Паддингтоном, который показали в рамках празднования ее платинового юбилея, за несколько месяцев до ее смерти. В нем медвежонок приходит на чай к Елизавете ll и пытается угостить ее сэндвичем с мармеладом. Однако неожиданно королева достает из своей сумочки такой же бутерброд.